Польща закликала своїх громадян покинути південно-східні регіони України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Польща закликала своїх громадян покинути південно-східні регіони України, зокрема Крим, тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Польщі.
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"Через зростання напруженості та нестабільну ситуацію з безпекою на південному сході України МЗС радить утриматися від будь-яких поїздок у Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську області, місто Севастополь та Автономну Республіку Крим. Громадяни Польщі, які перебувають у цих районах України, мають покинути їх. На інших територіях України МЗС не рекомендує здійснювати необов'язкові поїздки", — написали в МЗС Польщі.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 20 лютого, на Донбасі з боку збройних формувань РФ зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
З 16:00 20 лютого до 09:00 21 лютого бойовики 19 разів обстріляли цивільні об’єкти.