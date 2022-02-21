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Польща закликала своїх громадян покинути південно-східні регіони України

Польща закликала своїх громадян покинути південно-східні регіони України

Київ • УНН

 • 164020 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Польща закликала своїх громадян покинути південно-східні регіони України, зокрема Крим, тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Польщі.

Цитата

"Через зростання напруженості та нестабільну ситуацію з безпекою на південному сході України МЗС радить утриматися від будь-яких поїздок у Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську області, місто Севастополь та Автономну Республіку Крим. Громадяни Польщі, які перебувають у цих районах України, мають покинути їх. На інших територіях України МЗС не рекомендує здійснювати необов'язкові поїздки", — написали в МЗС Польщі.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 20 лютого, на Донбасі з боку збройних формувань РФ зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

З 16:00 20 лютого до 09:00 21 лютого бойовики 19 разів обстріляли цивільні об’єкти.

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