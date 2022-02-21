ООС: з вечора окупанти на Донбасі 19 разів обстріляли цивільні об’єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. З вечора минулої доби бойовики на Донбасі 19 разів обстріляли цивільні об’єкти. Про це під час брифінгу ООС повідомив офіцер цивільно-військового співробітництва Об’єднаних сил Віктор Лисюк, передає кореспондент УНН.
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“За період з 16:00 20 лютого по 09:00 21 лютого 2022 року в районі проведення операції об’єднаних сил збройними формуваннями було здійснено 19 обстрілів по цивільних об’єктах”, - заявив Лисюк.
Деталі
Внаслідок обстрілів за останню добу пошкоджень зазнали 7 житлових будинків в населених пунктах Малинове, Новолуганське, Залізне, Зайцеве, Старий Айдар, Водяне, Талаківка, Красногорівка та Піски. Поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксоване.
“Загалом за останні 5 днів було зафіксовано 94 обстрілів цивільних об’єктів у населених пунктах Донецької та Луганської областей. Пошкоджено 44 цивільних будинки. Зазнали руйнувань 4 заклади освіти. Пошкоджено 5 об’єктів важливої інфраструктури. Поранено 2 цивільні особи та отримали контузію 3 цивільних особи”, - додав Лисюк.
Додамо
Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Протягом цієї доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.