ООС: с вечера оккупанты на Донбассе 19 раз обстреляли гражданские объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. С вечера минувших суток боевики на Донбассе 19 раз обстреляли гражданские объекты. Об этом во время брифинга ООС сообщил офицер гражданско-военного сотрудничества Объединенных сил Виктор Лысюк, передает корреспондент УНН.
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“За период с 16:00 20 февраля по 09:00 21 февраля 2022 года в районе проведения операции объединенных сил вооруженными формированиями было совершено 19 обстрелов по гражданским объектам”, - заявил Лысюк.
Детали
В результате обстрелов за последние сутки повреждения получили 7 жилых домов в населенных пунктах Малиновое, Новолуганское, Железное, Зайцевое, Старый Айдар, Водяное, Талаковка, Красногоровка и Пески. Ранений и гибели среди гражданского населения не зафиксировано.
“Всего за последние 5 дней было зафиксировано 94 обстрелов гражданских объектов в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Повреждены 44 гражданских дома. Подверглись разрушениям 4 учреждения образования. Повреждены 5 объектов важной инфраструктуры. Ранены 2 гражданских человека и получили контузию 3 гражданских человека”, - добавил Лысюк.
Добавим
На протяжении прошлых суток, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В течение этих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.