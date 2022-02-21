ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 80 порушень режиму припинення вогню

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 30917 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 61668 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 74503 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 76968 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 105354 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 157644 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 172414 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213617 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200794 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187589 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 96067 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 22145 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 54051 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 96344 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 135412 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 135451 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 96377 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 252193 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 375198 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 630809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 84773 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 123472 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 149247 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 170339 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 182771 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 80 порушень режиму припинення вогню

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 80 порушень режиму припинення вогню

Київ • УНН

 • 107599 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.

Деталі

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Шість разів Красногорівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.

Три рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

Шість разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.

Три рази Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Артема – з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм.

Старомихайлівка - з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Світлодарськ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Золоте - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Троїцьке - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Причепилівку - з артилерії калібру 152 мм.

Павлополь – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Болотене - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Кримське - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Лопаскіне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новогригорівку – з станкових протитанкових гранатометів.

Трудівське - з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Калинове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Миколаївка – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новозванівку - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Богданівку - з артилерії калібру 122 мм.

Шуми - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Станицю Луганську - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Нью Йорк - з мінометів калібру 82 мм.

Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.

Старий Айдар - з мінометів калібру 120 мм.

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Нову Михайлівку - з мінометів калібру 120 мм.

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.

Залізне – з мінометів калібру 120 мм

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Піщевик - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Водяне - з мінометів калібру 120 мм.

Красногорівку- з мінометів калібру 120 мм.

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84