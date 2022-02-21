ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 80 нарушений режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Шесть раз Красногоровку — из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Три раза Авдеевку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Гранитное — из минометов калибра 120 мм и 82мм.
Три раза — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
Шесть раз Луганское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Опытное — из минометов калибра 120 мм.
Дважды Пески — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Три раза Новогнатовку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Четыре раза — из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Артема-из минометов калибра 120 мм.
Четыре раза Новотошковское — из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
Тарамчук — из артиллерии калибра 122 мм.
Старомихайловка — из минометов калибра 120 мм.
Четыре раза Светлодарск — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Золотое — из минометов калибра 120 мм.
Дважды Южное — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Новотроицкое — из минометов калибра 82 мм.
Три раза Троицкое — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Прицепиловку — из артиллерии калибра 152 мм.
Павлополь — из минометов калибра 82 мм.
Три раза Болотенное — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
Крымское — из минометов калибра 82 мм.
Дважды Лопаскино — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Новогригорьевку — из станковых противотанковых гранатометов.
Трудовское — из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды Марьинку — из минометов калибра 120 мм.
Дважды Калиново — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Николаевка — из минометов калибра 120 мм.
Дважды Новозвановку — из минометов калибра 120 мм.
Дважды Богдановку — из артиллерии калибра 122 мм.
Шумы — из минометов калибра 82 мм.
Дважды Станицу Луганскую — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Нью Йорк — из минометов калибра 82 мм.
Новолуганское — из минометов калибра 120 мм.
Старый Айдар — из минометов калибра 120 мм.
Лобачево — из артиллерии калибра 122 мм.
Новую Михайловку — из минометов калибра 120 мм.
Мемрик — из артиллерии калибра 152 мм.
Железное — из минометов калибра 120 мм
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Дважды Талаковку — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Пищевик — из минометов калибра 120 мм.
Дважды Водяное-из минометов калибра 120 мм.
Красногоровку — из минометов калибра 120 мм.
Мемрик — из артиллерии калибра 152 мм.
Станицу Луганскую — из артиллерии калибра 122 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.