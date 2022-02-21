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ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 80 нарушений режима прекращения огня

Киев • УНН

 • 107595 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Шесть раз Красногоровку — из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза Авдеевку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Гранитное — из минометов калибра 120 мм и 82мм.

Три раза — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Шесть раз Луганское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Опытное — из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пески — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Новогнатовку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза — из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Артема-из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Новотошковское — из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.

Тарамчук — из артиллерии калибра 122 мм.

Старомихайловка — из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Светлодарск — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Золотое — из минометов калибра 120 мм.

Дважды Южное — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новотроицкое — из минометов калибра 82 мм.

Три раза Троицкое — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Прицепиловку — из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь — из минометов калибра 82 мм.

Три раза Болотенное — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Крымское — из минометов калибра 82 мм.

Дважды Лопаскино — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новогригорьевку — из станковых противотанковых гранатометов.

Трудовское — из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Марьинку — из минометов калибра 120 мм.

Дважды Калиново — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Николаевка — из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новозвановку — из минометов калибра 120 мм.

Дважды Богдановку — из артиллерии калибра 122 мм.

Шумы — из минометов калибра 82 мм.

Дважды Станицу Луганскую — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Нью Йорк — из минометов калибра 82 мм.

Новолуганское — из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар — из минометов калибра 120 мм.

Лобачево — из артиллерии калибра 122 мм.

Новую Михайловку — из минометов калибра 120 мм.

Мемрик — из артиллерии калибра 152 мм.

Железное — из минометов калибра 120 мм

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Талаковку — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик — из минометов калибра 120 мм.

Дважды Водяное-из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку — из минометов калибра 120 мм.

Мемрик — из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую — из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.

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