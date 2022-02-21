Польша призвала своих граждан покинуть юго-восточные регионы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Польша призвала своих граждан покинуть юго-восточные регионы Украины, в частности Крым, временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Польши.
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"Из-за роста напряженности и нестабильной ситуации с безопасностью на востоке Украины МИД советует воздержаться от любых поездок в Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, город Севастополь и Автономную Республику Крым. Граждане Польши, которые находятся в этих районах Украины, должны покинуть их. На других территориях Украины МИД не рекомендует совершать необязательные поездки", - написали в МИД Польши.
Напомним
На протяжении прошлых суток, 20 февраля, на Донбассе со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
С 16:00 20 февраля до 09:00 21 февраля боевики 19 раз обстреляли гражданские объекты.