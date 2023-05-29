Польща з 1 червня призупиняє рух вантажівок, які зареєстровані у білорусі та рф

Деталі

У розпорядження глави МВС Польщі від 13 березня 2020 року про обмеження прикордонного руху на окремих пунктах пропуску (запроваджено на початку пандемії коронавірусу) додано пункт про “призупинення з 00:00 1 червня 2023 року, до окремого розпорядження, руху вантажного транспорту через пункти пропуску з Білоруссю, зокрема вантажних автомобілів, тягачів, причеп, зареєстрованих на території білорусі та росії".

Розпорядження набуває чинності наступного дня після оприлюднення.

Доповнення

У Польщі пропонують внести зміни до Конституції, щоб конфіскувати заморожені російські активи.