Польща з 1 червня призупиняє рух вантажівок, які зареєстровані у білорусі та рф
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. З 1 червня Польща призупиняє пропуск вантажівок, які зареєстровані в білорусі та рф. Про це йдеться у розпорядженні міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі, передає УНН.
Деталі
У розпорядження глави МВС Польщі від 13 березня 2020 року про обмеження прикордонного руху на окремих пунктах пропуску (запроваджено на початку пандемії коронавірусу) додано пункт про “призупинення з 00:00 1 червня 2023 року, до окремого розпорядження, руху вантажного транспорту через пункти пропуску з Білоруссю, зокрема вантажних автомобілів, тягачів, причеп, зареєстрованих на території білорусі та росії".
Розпорядження набуває чинності наступного дня після оприлюднення.
Доповнення
У Польщі пропонують внести зміни до Конституції, щоб конфіскувати заморожені російські активи.