Польша с 1 июня приостанавливает движение грузовиков, которые зарегистрированы в беларуси и рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. С 1 июня Польша приостанавливает пропуск грузовиков, зарегистрированных в беларуси и рф. Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши, передает УНН.
Детали
В распоряжение главы МВД Польши от 13 марта 2020 года об ограничении пограничного движения на отдельных пунктах пропуска (введено в начале пандемии коронавируса) добавлен пункт о “приостановлении с 00:00 1 июня 2023 года, до отдельного распоряжения, движения грузового транспорта через пункты пропуска с беларусью, в частности грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, зарегистрированных на территории беларуси и россии".
Распоряжение вступает в силу на следующий день после обнародования.
Дополнение
В Польше предлагают внести изменения в Конституцию, чтобы конфисковать замороженные российские активы.