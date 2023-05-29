Польша с 1 июня приостанавливает движение грузовиков, которые зарегистрированы в беларуси и рф

Детали

В распоряжение главы МВД Польши от 13 марта 2020 года об ограничении пограничного движения на отдельных пунктах пропуска (введено в начале пандемии коронавируса) добавлен пункт о “приостановлении с 00:00 1 июня 2023 года, до отдельного распоряжения, движения грузового транспорта через пункты пропуска с беларусью, в частности грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, зарегистрированных на территории беларуси и россии".

Распоряжение вступает в силу на следующий день после обнародования.

Дополнение

В Польше предлагают внести изменения в Конституцию, чтобы конфисковать замороженные российские активы.