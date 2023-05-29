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Польща ввела санкції проти 365 діячів білоруського режиму

Польща ввела санкції проти 365 діячів білоруського режиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Польща запровадила санкції проти 365 діячів білоруського режиму. Про це інформує пресслужба польського уряду, передає УНН.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський оголосив про запровадження санкційних обмежень.

Зазначається, що такий крок є відповіддю на вирок журналісту Анджею Почобуту.

Цитата

"У зв'язку із залишенням у силі вироку у справі Анджея Почобута та репресіями білоруської влади проти політичних противників режиму олександра лукашенка міністром внутрішніх справ та адміністрації ухвалено рішення про включення до списку іноземців 365 громадян білорусі, чиє перебування на території Польщі небажане", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, підсанкційним білорусам буде заборонений в'їзд до Шенгенської зони.

Зокрема, до санкційного списку увійшли 159 депутатів білоруського парламенту.

"Інші депутати вже внесені до списку санкцій Польщі. Таким чином, санкції вже поширюються на всіх депутатів білоруського парламенту", — зазначили в міністерстві.

Також обмеження впроваджуються щодо суддів (76 людей), прокурорів (7 людей), представників місцевої адміністрації (32 людини), співробітників силових структур та правоохоронних органів (28 людей).

Окрім цього, до списку включені представники білоруських ЗМІ, які пов’язані з режимом лукашенка та займаються пропагандистською діяльністю (23 людини), спортсмени та спортивні активісти (24 людини), співробітники білоруських установ та державних підприємств (8 людей), а також діячі культури та науки (8 людей).

Камінський також ухвалив заморозити кошти та економічні ресурси щодо 20 організацій та 16 людей, пов'язаних переважно з російським капіталом.

26 травня Верховний суд білорусі відхилив апеляцію журналіста, активіста польської меншини у білорусі Анджея Почобута, якому призначили 8 років позбавлення волі.

Доповнення

З 1 червня Польща призупиняє пропуск вантажівок, які зареєстровані в білорусі та рф.

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