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Польша ввела санкции против 365 деятелей белорусского режима

Польша ввела санкции против 365 деятелей белорусского режима

Киев • УНН

 • 441118 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Польша ввела санкции против 365 деятелей белорусского режима. Об этом информирует пресс-служба польского правительства, передает УНН.

Детали

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский объявил о введении санкционных ограничений.

Отмечается, что такой шаг является ответом на приговор журналисту Анджею Почобуту.

Цитата

"В связи с оставлением в силе приговора по делу Анджея Почобута и репрессиями белорусских властей против политических противников режима александра лукашенко министром внутренних дел и администрации принято решение о включении в список иностранцев 365 граждан беларуси, чье пребывание на территории Польши нежелательно", — говорится в сообщении.

Кроме того, подсанкционным белорусам будет запрещен въезд в Шенгенскую зону.

В частности, в санкционный список вошли 159 депутатов белорусского парламента.

"Другие депутаты уже внесены в санкционный список Польши. Таким образом, санкции уже распространяются на всех депутатов белорусского парламента", — отметили в министерстве.

Также ограничения вводятся в отношении судей (76 человек), прокуроров (7 человек), представителей местной администрации (32 человека), сотрудников силовых структур и правоохранительных органов (28 человек).

Кроме этого, в список включены представители белорусских СМИ, которые связаны с режимом лукашенко и занимаются пропагандистской деятельностью (23 человека), спортсмены и спортивные активисты (24 человека), сотрудники белорусских учреждений и государственных предприятий (8 человек), а также деятели культуры и науки (8 человек).

Каминский также постановил заморозить средства и экономические ресурсы в отношении 20 организаций и 16 человек, связанных преимущественно с российским капиталом.

26 мая Верховный суд беларуси отклонил апелляцию журналиста, активиста польского меньшинства в беларуси Анджея Почобута, которому назначили 8 лет лишения свободы.

Дополнение

С 1 июня Польша приостанавливает пропуск грузовиков, которые зарегистрированы в беларуси и рф.

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