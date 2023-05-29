Польша ввела санкции против 365 деятелей белорусского режима
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Польша ввела санкции против 365 деятелей белорусского режима. Об этом информирует пресс-служба польского правительства, передает УНН.
Детали
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский объявил о введении санкционных ограничений.
Отмечается, что такой шаг является ответом на приговор журналисту Анджею Почобуту.
Цитата
"В связи с оставлением в силе приговора по делу Анджея Почобута и репрессиями белорусских властей против политических противников режима александра лукашенко министром внутренних дел и администрации принято решение о включении в список иностранцев 365 граждан беларуси, чье пребывание на территории Польши нежелательно", — говорится в сообщении.
Кроме того, подсанкционным белорусам будет запрещен въезд в Шенгенскую зону.
В частности, в санкционный список вошли 159 депутатов белорусского парламента.
"Другие депутаты уже внесены в санкционный список Польши. Таким образом, санкции уже распространяются на всех депутатов белорусского парламента", — отметили в министерстве.
Также ограничения вводятся в отношении судей (76 человек), прокуроров (7 человек), представителей местной администрации (32 человека), сотрудников силовых структур и правоохранительных органов (28 человек).
Кроме этого, в список включены представители белорусских СМИ, которые связаны с режимом лукашенко и занимаются пропагандистской деятельностью (23 человека), спортсмены и спортивные активисты (24 человека), сотрудники белорусских учреждений и государственных предприятий (8 человек), а также деятели культуры и науки (8 человек).
Каминский также постановил заморозить средства и экономические ресурсы в отношении 20 организаций и 16 человек, связанных преимущественно с российским капиталом.
26 мая Верховный суд беларуси отклонил апелляцию журналиста, активиста польского меньшинства в беларуси Анджея Почобута, которому назначили 8 лет лишения свободы.
Дополнение
С 1 июня Польша приостанавливает пропуск грузовиков, которые зарегистрированы в беларуси и рф.