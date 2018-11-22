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Польща ввела контроль на внутрішніх кордонах ЄС

Польща ввела контроль на внутрішніх кордонах ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Польща відсьогодні запровадила тимчасовий контроль на внутрішніх кордонах Європейського союзу у зв'язку з проведенням кліматичного саміту, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

“Від четверга 22 листопада кордони Польщі з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною можна переходити тільки у визначених місцях. На польських внутрішніх кордонах ввели тимчасовий контроль у зв’язку з проведенням кліматичного саміту ООН COP 2018”, — йдеться у повідомленні.

Контроль на внутрішніх кордонах триватиме до 16 грудня.

Прикордонний контроль будуть здійснювати у сухопутних, повітряних та морських пунктах пропуску. Патрулі прикордонної служби використовуватимуть для цього спеціальне обладнання, зокрема мобільні термінали і так звані шенгенбуси, що дозволяють проводити контроль за межами пунктів пропуску.

За словам прикордонників, перевіряти будуть тільки тих, хто в’їжджатиме до Польщі. Осіб для контролю вибиратимуть випадково — “на підставі вивчення ризиків та інформації, наданої службами сусідніх країн”.

Прикордонники матимуть право відмовляти у в’їзді для осіб, які не відповідають визначеним правилам умов в’їзду.

Раніше Польща вже повертала тимчасовий контроль на своєму відрізку внутрішнього кордону ЄС — під час проведення Євро-2012, кліматичного саміту в 2013 році, а також під час Світових днів молоді і саміту НАТО в 2016 році.

За перетин кордону у невизначеному для цього місці загрожує штраф у розмірі 500 злотих (близько 130 дол. США)

Кліматичний саміт триватиме у місті Катовіце від 3 до 14 грудня.

Як повідомляв УНН, з нового року візи в Україну подорожчають: тарифна ставка зросте до 85 доларів США.

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