Польша ввела контроль на внутренних границах ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Польша с сегодняшнего дня ввела временный контроль на внутренних границах Европейского союза в связи с проведением климатического саммита, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
“С четверга 22 ноября границы Польши с Германией, Литвой, Чехией и Словакией можно переходить только в определенных местах. На польских внутренних границах ввели временный контроль в связи с проведением климатического саммита ООН COP 2018”, — говорится в сообщении.
Контроль на внутренних границах продлится до 16 декабря.
Пограничный контроль будут осуществлять в сухопутных, воздушных и морских пунктах пропуска. Патрули пограничной службы будут использовать для этого специальное оборудование, в том числе мобильные терминалы и так называемые шенгенбусы, позволяющие проводить контроль за пределами пунктов пропуска.
По словам пограничников, проверять будут только тех, кто будет въезжать в Польшу. Лиц для контроля будут выбирать случайно — “на основании изучения рисков и информации, предоставленной службами соседних стран”.
Пограничники имеют право отказывать во въезде лицам, не соответствующим определенным правилам условий въезда.
Ранее Польша уже возвращала временный контроль на своем отрезке внутренней границы ЕС — во время проведения Евро-2012, климатического саммита в 2013 году, а также во время Всемирных дней молодежи и саммита НАТО в 2016 году.
За пересечение границы в неопределенном для этого месте грозит штраф в размере 500 злотых (около 130 долл. США)
Климатический саммит будет проходить в городе Катовице с 3 по 14 декабря.
Как сообщал УНН, с нового года визы в Украину подорожают: тарифная ставка вырастет до 85 долларов США.