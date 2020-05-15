Польща відреагувала на рішення німецького регулятора щодо "Північного потоку-2"

"Німецький регулятор енергетичного ринку Bundesnetzagentur - відмовився надати дозвіл газопроводу "Північний Потік-2". Тому на нього повинні поширюватися правила ЄС. Це успіх PGNiG і його німецької дочірньої компанії PGNiG Supply & Trading, які брали участь в процесі", - йдеться у заяві.

Відзначається, що дії PGNiG SA у судовому розгляді перед німецьким регулятором з самого початку користувалися підтримкою польської державної адміністрації.

"Президент правління PGNiG SA Єжи Квеціньскі висловив задоволення результатами розгляду Bundesnetzagentur... PGNiG SA і PGNiG Supply & Trading проаналізують зміст рішення і його обгрунтування в деталях. Компанії будуть стежити за подальшим ходом розгляду справи, включаючи можливі звернення, ініційовані Nord Stream 2 AG", - підкреслили у компанії.

Нагадаємо, сьогодні федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС.