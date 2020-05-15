Польша отреагировала на решение немецкого регулятора по поводу "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Польская энергетическая компания PGNiG считает успехом решение немецкого регулятора не освобождать "Северный поток-2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании, передает УНН.
"Немецкий регулятор энергетического рынка Bundesnetzagentur - отказался предоставить разрешение газопроводу "Северный Поток-2". Поэтому на него должны распространяться правила ЕС. Это успех PGNiG и его немецкой дочерней компании PGNiG Supply & Trading, участвовавших в процессе", - говорится в заявлении.
Отмечается, что действия PGNiG SA в судебном разбирательстве перед немецким регулятором с самого начала пользовались поддержкой польской государственной администрации.
"Президент правления PGNiG SA Ежи Квециньски выразил удовлетворение результатами рассмотрения Bundesnetzagentur ... PGNiG SA и PGNiG Supply & Trading проанализируют содержание решения и его обоснование в деталях. Компании будут следить за дальнейшим ходом рассмотрения дела, включая возможные обращения, инициированные Nord Stream 2 AG", - подчеркнули в компании.
Напомним, сегодня федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.