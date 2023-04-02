Польща розглядає більшу роль у "розподілі ядерної зброї" НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Представник польської служби безпеки Яцек Севера заявив, що Польща може розглянути можливість розширення своєї участі у ядерному стримуванні в рамках військового альянсу НАТО в інтерв'ю німецькому агентству друку (dpa), передає УНН.
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Севера Радник з безпеки президента Польщі Анджея Дуди. У жовтні минулого року Дуда також висловив зацікавленість у розширенні участі Варшави у групі ядерного планування НАТО.
"Польща була б потенційно готова розширити свою участь і співпрацю в рамках ядерного стримування НАТО і взяти на себе відповідальність, але розгортання ядерної зброї - це щось інше", - сказав Севера.
Він зазначив, що це може включати використання стратегічних бомбардувальників, які можуть застосовувати ядерну зброю.
Додамо
Коментарі пролунали після того, як володимир путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю у білорусі.
США розмістили ядерну зброю в кількох європейських країнах у рамках НАТО, відомої як "розподіл ядерної зброї". Участь Польщі поки що була обмеженою.