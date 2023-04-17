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Польща повертає в Україну вантажівки із зерном та продуктами

Польща повертає в Україну вантажівки із зерном та продуктами

Київ • УНН

 • 4183860 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Польські контролюючі органи повертають на територію України транспортні засоби із зерном та продуктами. У Держмитслужбі закликали українських виробників та перевізників не направляти зазначену продукцію на пункти пропуску на українсько-польській ділянці кордону, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Держмитслужбі, наразі польські контролюючі органи повертають на територію України з території Республіки Польща транспортні засоби, що переміщують товари 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД (продукція тваринного та рослинного походження, зернові культури, шрот, готові харчові продукти, жири та олії тощо).

За наявною інформацією, для вирішення зазначеного питання проводяться відповідні консультації на рівні керівників профільних міністерств України та Республіки Польща, додали у Держмитслужбі.

"3 метою недопущення накопичення транспортних засобів із зазначеними вантажами перед пунктами пропуску, просимо субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності тa перевізників до отримання офіційного роз’яснення утриматися від направлення зазначеної категорії товарів до пунктів пропуску, розташованих на українсько-польській ділянці державного кордону", - додали у відомстві.

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Що передувало

У суботу Польща заборонила імпорт зерна та інших продуктів харчування з України «для захисту польського сільськогосподарського ринку від дестабілізації», йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь оголосив у неділю, що Будапешт зробить аналогічні кроки, тимчасово заборонивши імпорт зерна, олійних культур та іншої сільськогосподарської продукції з України.

«Уряд зобов'язується представляти інтереси угорської економічної спільноти», - написав Надь у своєму посту на Facebook у неділю, додавши, що робить цей крок «за відсутності значних заходів ЄС».

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