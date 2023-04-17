Польша возвращает в Украину грузовики с зерном и продуктами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Польские контролирующие органы возвращают на территорию Украины транспортные средства с зерном и продуктами. В Гостаможслужбе призвали украинских производителей и перевозчиков не направлять указанную продукцию на пункты пропуска на украинско-польском участке границы, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Гостаможслужбе, сейчас польские контролирующие органы возвращают на территорию Украины с территории Республики Польша транспортные средства, перемещающие товары 1-24 групп согласно УКТ ВЭД (продукция животного и растительного происхождения, зерновые культуры, шрот, готовые пищевые продукты, жиры и масла и т.д.).
По имеющейся информации, для решения данного вопроса проводятся соответствующие консультации на уровне руководителей профильных министерств Украины и Республики Польша, добавили в Гостаможслужбе.
"С целью недопущения накопления транспортных средств с указанными грузами перед пунктами пропуска, просим субъектов внешнеэкономической деятельности и перевозчиков до получения официального разъяснения воздержаться от направления указанной категории товаров в пункты пропуска, расположенные на украинско-польском участке государственной границы", - добавили в ведомстве.
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Что предшествовало
В субботу Польша запретила импорт зерна и других продуктов питания из Украины «для защиты польского сельскохозяйственного рынка от дестабилизации», говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Польши.
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь объявил в воскресенье, что Будапешт предпримет аналогичные шаги, временно запретив импорт зерна, масличных культур и другой сельскохозяйственной продукции из Украины.
«Правительство обязуется представлять интересы венгерского экономического сообщества», - написал Надь в своем посте на Facebook в воскресенье, добавив, что делает этот шаг «при отсутствии значительных мер ЕС».