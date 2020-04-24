Польща не відкриватиме шкіл і дитсадків до 24 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Дитячі садки, школи та університети Польщі будуть закриті до 24 травня на тлі заходів щодо боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.
Так, повідомляється, що вступні іспити (матура) у 2020 році розпочнуться з 8 червня та закінчиться 29 числа місяця.
Іспит для восьмого класу відбудеться 16-18 червня.
Зазначається, що зі слів міністра освіти Даріуша Піонтковського, учні початкових, середніх та старших шкіл продовжують навчання дистанційно.
Як повідомляв УНН, напередодні у зв'язку з поліпшенням ситуації уряд Чехії вирішив зняти заборону для своїх громадян на виїзд за кордон.