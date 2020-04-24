Польша не будет открывать школы и детсады до 24 мая

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Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 657 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 3374 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 47847 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 90875 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103800 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129812 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129875 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174121 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122091 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 159031 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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Польша не будет открывать школы и детсады до 24 мая

Польша не будет открывать школы и детсады до 24 мая

Киев  •  УНН

 • 15405 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Детские сады, школы и университеты Польши будут закрыты до 24 мая на фоне мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

Так, сообщается, что вступительные экзамены (матура) в 2020 году начнутся с 8 июня и закончится 29 числа месяца.

Экзамен для восьмого класса состоится 16-18 июня.

Отмечается, что по словам министра образования Дариуша Пионтковского, ученики начальных, средних и старших школ продолжают обучение дистанционно.

Как сообщал УНН, накануне в связи с улучшением ситуации правительство Чехии решило снять запрет для своих граждан на выезд за границу.

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