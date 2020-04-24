Польша не будет открывать школы и детсады до 24 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Детские сады, школы и университеты Польши будут закрыты до 24 мая на фоне мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.
Так, сообщается, что вступительные экзамены (матура) в 2020 году начнутся с 8 июня и закончится 29 числа месяца.
Экзамен для восьмого класса состоится 16-18 июня.
Отмечается, что по словам министра образования Дариуша Пионтковского, ученики начальных, средних и старших школ продолжают обучение дистанционно.
Как сообщал УНН, накануне в связи с улучшением ситуации правительство Чехии решило снять запрет для своих граждан на выезд за границу.