Польща хоче підняти питання щодо депортованої українки в НАТО

"Я вважаю, що також з нашого боку ця справа була реалізована непрофесійно. Не вистачило також певного пояснення, можливо навіть нашим німецьким партнерам, про що йдеться. Адже важко зрозуміти те, що ми її витуряємо, а хтось потім приймає її назад. Має бути ліпше спілкування у самому Європейському Союзі та розуміння, а не піддавання пропаганді. Те, що служби України проводять дії щодо неї, теж показує, що це питання є незрозумілим і його потрібно з’ясувати", - сказав він.



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Роман Полько переконаний, що подібними справами мають займатися спецслужби держав, а не ЗМІ.

"Насправді Путін радіє в Кремлі, що ми маємо чергову проблему. І це незалежно від того, чи є вона його агенткою, чи ні. Те, що Козловську впустили до ЄС – це абсолютний скандал. Однак ще більшим скандалом є те, що особу, котру підозрюють у діях проти своєї держави та інших держав ЄС, просто виносять на прапор демократії. Важко це назвати політичною коректністю, скоріше наївністю. Насправді необхідна солідарність в ЄС та робота спецслужб, котрі вивчають факти такими, якими вони є, а не піддаватися риториці тролів з Кремля. Вони чудово можуть грати будь-якими протиріччями, що виникають у самому ЄС" - наголосив він.

Польський генерал також вважає, що якби подібні заклики Козловської були почуті, то це могло би призвести до війни або ескалації конфлікту.



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"І знову все це відбувається під диктовку Кремля. Це абсолютний скандал, а особи в Німеччині, та в інших країнах ЄС, які дали цій жінці дозвіл на те, аби вона була на їхній території, повинні подумати, чи подібно, толерантно вони би ставилися до людей, котрі на їхній території закликають до зміни кордонів або норм. Одним словом, це ще один спосіб закликів до війни – громадянської або навіть міжнародної", - вважає він.

Роман Полько звернув увагу на те, що все це є частиною російської риторики, яка була реалізована ще до анексії Криму.

"Йдеться про такий вплив інформацією, аби створювати враження, що однак Крим насправді російський і він повинен бути в кордонах Росії. Все частіше ми чуємо такі голоси, навіть від серйозних політиків на міжнародній арені у НАТО, які говорять, що Крим все ж належав Росії. Вони не дивляться на те, що були порушені міжнародні угоди, підписані Росією, Сполученими Штатами та Великою Британією. Водночас ці самі політики, майже на одному і тому ж диханні, ставлять під сумнів присутність баз у Польщі, адже це суперечить угодам, які ми підписали під час вступу до НАТО, що цих натівських об’єктів на нашій території не буде. Я ще раз повторюю, не можна піддаватися гібридній війні", - наголошує військовий.



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Роман Полько також відповів на запитання про те, чи Козловська пов’язана із Кремлем.

"Путін не міг навіть про щось інше мріяти. У цій частині гібридної війни йдеться не тільки, на мою думку, про державну зраду України, але також про напад на ЄС. Я не знаю, де зроблені помилки, але наші спецслужби повинні це питання підняти на міжнародному форумі, навіть у межах структур НАТО. А саме, чому ігнорується голос, який є голосом на захист нашої безпеки та демократії. Бо з цієї жінки, як було сказано в інтернет-ЗМІ, зробили постраждалу захисницю демократії. Треба показати, що це не так", - наголошує польський генерал у розмові з порталом.



Нагадаємо, у серпні Козловську, яка є президентом фонду "Відкритий діалог", депортували з Польщі в Україну та внесли до Шенгенської інформаційної системи (SIS).