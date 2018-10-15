Польша хочет поднять вопрос относительно депортированной украинки в НАТО

"Я считаю, что также с нашей стороны это дело было реализовано непрофессионально. Не хватило также определенного объяснения, возможно даже нашим немецким партнерам, о чем идет речь. Ведь трудно понять то, что мы ее депортируем, а кто-то потом принимает ее обратно. Должна быть лучше общение в самом Европейском Союзе и понимание, а не подверженность пропаганде. То, что службы Украины проводят действия в отношении, тоже показывает, что этот вопрос непонятный и его нужно выяснить", - сказал он.



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Роман Полько убежден, что подобными делами должны заниматься спецслужбы государств, а не СМИ.

"На самом деле Путин радуется в Кремле, что мы имеем очередную проблему. И это независимо от того, является ли она его агенткой, или нет. То, что Козловскую пустили в ЕС - это абсолютный скандал. Однако еще большим скандалом является то, что лицо, которое подозревают в действиях против своего государства и других государств ЕС, просто выносят на знамя демократии. Трудно это назвать политической корректностью, скорее наивностью. На самом деле необходима солидарность в ЕС и работа спецслужб, которые изучают факты такими, какие они есть, а не поддаваться риторике троллей из Кремля. Они прекрасно могут играть любыми противоречиями, возникающими в самом ЕС ", - отметил он.

Польский генерал также считает, что если бы подобные призывы Козловской были услышаны, то это могло бы привести к войне или эскалации конфликта.



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"И снова все это происходит под диктовку Кремля. Это абсолютный скандал, а лица в Германии, и в других странах ЕС, дали этой женщине разрешение на то, чтобы она была на их территории, должны подумать, подобно ли, толерантно они бы относились к людям, которые на их территории призывали бы к изменению границ или норм. Одним словом, это еще один способ призывов к войне - гражданской или даже международной", - считает он.

Роман Полько обратил внимание на то, что все это является частью российской риторики, которая была реализована еще до аннексии Крыма.

"Речь идет о таком влиянии информации, чтобы создавать впечатление, что Крым самом деле российский и он должен быть в границах России. Все чаще мы слышим такие голоса, даже от серьезных политиков на международной арене в НАТО, которые говорят, что Крым все же принадлежал России. Они не смотрят на то, что были нарушены международные соглашения, подписанные Россией, Соединенными Штатами и Великобританией. В то же время эти самые политики, почти на одном и том же дыхании, ставят под сомнение присутствие баз в Польше, ведь это противоречит соглашениям, которые мы подписали во время вступления в НАТО, что этих натовских объектов на нашей территории не будет. Я еще раз повторяю, нельзя поддаваться гибридной войне", - отмечает военный.



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Роман Полько также ответил на вопрос о том, Козловская ли Козловская с Кремлем.

"Путин не мог о другом мечтать. В этой части гибридной войны речь идет не только, по моему мнению, о государственной измене Украине, но также о нападении на ЕС. Я не знаю, где сделаны ошибки, но наши спецслужбы должны этот вопрос поднять на международном форуме, даже в пределах структуры НАТО. А именно, почему игнорируется голос, который является голосом в защиту нашей безопасности и демократии. Потому что с этой женщины, как было сказано в интернет-СМИ, сделали пострадавшую защитницу демократии. Надо показать, что это не так", - отмечает польский генерал в разговоре с порталом.



Напомним, в августе Козловскую, которая является президентом фонда "Открытый диалог", депортировали из Польши в Украину и внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS).