Польща і Угорщина закликали до скасування принципу верховенства права ЄС

Моравецький написав в Twitter, що “Польща і Угорщина діють в інтересах усього Євросоюзу”. Країни вимагають відновлення переговорного процесу.

Заступник голови Європейського парламенту Катаріна Барлія назвала плани двох країн “ілюзорними”, оскільки країнам ЄС тільки в липні вдалося одноголосно досягти угоди за формулою надання економічної допомоги в залежності від прихильності до дотримання стандартів правової держави та базових європейських цінностей. Пропозиція Угорщини та Польщі де-факто почне процес узгодження з нуля.

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Угорщина і Польща в середині листопада заблокували виділення пакету допомоги розміром в 1,8 мільярда євро на період в сім років через діючий принцип верховенства права. У обох країн в останні роки неодноразово виникали конфлікти з Брюсселем через неоднозначні правові дії їхніх влад.

Зокрема, в квітні поточного року Єврокомісія ініціювала нове розслідування відносно Польщі через реформи судової системи в цій країні. Від Варшави вимагають приведення її у відповідність до стандартів ЄС. А у 2018 році Європарламент порушив штрафну процедуру щодо Угорщини, пред’явивши звинувачення в неповазі європейським цінностям і порушенні принципів правової держави.

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