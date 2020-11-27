Польша и Венгрия призвали к отмене принципа верховенства права ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Польша и Венгрия требуют пересмотра принципа верховенства права при выделении экономической помощи пострадавшим от пандемии странам со стороны Евросоюза. Соответствующее заявление премьер-министра Венгрии Виктор Орбан и Польши Матеуш Моравецкий сделали вечером в четверг, 26 ноября, после встречи в Будапеште, передает УНН.
Моравецкий написал в Twitter, что “Польша и Венгрия действуют в интересах всего Евросоюза”. Страны требуют возобновления переговорного процесса.
Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барлия назвала планы двух стран “иллюзорными”, поскольку странам ЕС только в июле удалось единогласно достичь соглашения по формуле предоставления экономической помощи в зависимости от приверженности соблюдения стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Предложение Венгрии и Польши де-факто начнет процесс согласования с нуля.
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Венгрия и Польша в середине ноября заблокировала выделение пакета помощи размером в 1,8 миллиарда евро на период в семь лет через действующий принцип верховенства права. В обоих стран в последние годы неоднократно возникали конфликты с Брюсселем из-за неоднозначных правовых действий их властей.
В частности, в апреле текущего года Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют приведения ее в соответствие со стандартами ЕС. А в 2018 году Европарламент нарушил штрафную процедуру в отношении Венгрии, предъявив обвинения в неуважении европейским ценностям и нарушении принципов правового государства.
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