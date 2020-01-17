Польща готова допомогти Україні під час розслідування катастрофи PS752

КИЇВ. 17 січня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким, під час якої польська сторона заявила про готовність надавати усю можливу допомогу під час розслідування трагедії українського літака рейсу PS752, який розбився в Ірані. Про це УНН повідомили у пресслужбі РНБО.