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Польща готова допомогти Україні під час розслідування катастрофи PS752

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким, під час якої польська сторона заявила про готовність надавати усю можливу допомогу під час розслідування трагедії українського літака рейсу PS752, який розбився в Ірані. Про це УНН повідомили у пресслужбі РНБО.

Польща готова допомогти Україні під час розслідування катастрофи PS752

Окрім розслідування катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS752, під час зустрічі сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в Європі та світі. Окрему увагу сторони приділили питанню інтенсифікації безпекового співробітництва.

Так, секретар РНБО повідомив про роботу групи українських експертів в Ірані на місці катастрофи. Своєю чергою, Ціхоцький висловив співчуття з приводу катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS752 у Тегерані.

Торкаючись питання двостороннього співробітництва, Данілов висловив думку щодо необхідності активізації стратегічної безпекової співпраці в регіоні, зокрема, між Україною, Польщею та країнами Балтії. "Ми сусіди, у нас була спільна історія, і ми маємо співпрацювати, щоб наші країни були сильними і потужними", - сказав секретар РНБО.

Ціхоцький запевнив у незмінності позиції Польщі щодо необхідності збереження санкційного тиску на РФ, а також заявив про готовність надавати усю можливу допомогу у ході розслідування трагедії українського літака.

Під час зустрічі також було обговорено підготовку до візиту в Україну голови Бюро національної безпеки Республіки Польща Павела Солоха, запланованого на кінець січня цього року.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.

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