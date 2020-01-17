Польша готова помочь Украине в ходе расследования катастрофы PS752
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким, во время которой польская сторона заявила о готовности оказывать всю возможную помощь при расследовании трагедии украинского самолета рейса PS752, который разбился в Иране. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.
Кроме расследование катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS752, во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в Европе и мире. Отдельное внимание стороны уделили вопросу интенсификации сотрудничества безопасности.
Так, секретарь СНБО сообщил о работе группы украинских экспертов в Иране на месте катастрофы. В свою очередь, Цихоцкий выразил соболезнования по поводу катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS752 в Тегеране.
Касаясь вопроса двустороннего сотрудничества, Данилов выразил мнение о необходимости активизации стратегического сотрудничества в сфере безопасности в регионе, в частности, между Украиной, Польшей и странами Балтии. "Мы соседи, у нас была общая история, и мы должны сотрудничать, чтобы наши страны были сильными и мощными", - сказал секретарь СНБО.
Цихоцкий заверил в неизменности позиции Польши относительно необходимости сохранения санкционного давления на РФ, а также заявил о готовности оказывать всю возможную помощь в ходе расследования трагедии украинского самолета.
Во время встречи также была обсуждена подготовка к визиту в Украину председателя Бюро национальной безопасности Республики Польша Павела Солоха, запланированного на конец января этого года.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.