Польша готова помочь Украине в ходе расследования катастрофы PS752

КИЕВ. 17 января. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким, во время которой польская сторона заявила о готовности оказывать всю возможную помощь при расследовании трагедии украинского самолета рейса PS752, который разбился в Иране. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.