Полозов: Росія зобов'язана повернути захоплені українські кораблі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. В рамках рішення Міжнародного трибуналу з морського права Росія зобов'язана повернути Україні катера "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", які були захоплені восени 2018 року разом із членами екіпажів під час атаки біля Керченської протоки. Про це сказав адвокат звільнених моряків Микола Полозов в інтерв'ю УНН.
"В рамках рішення трибуналу кораблі ще не повернуті, відповідно, переговорний процес з цього питання повинен тривати. Що стосується більш широких аспектів, це питання більш політичне, ніж юридичне, і, дійсно, я думаю, поки не будуть повернуті кораблі, трибунал не буде задоволений", - сказав Полозов.
Як повідомляв УНН, 7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряка. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.
Нагадаємо, Трибунал з морського права у Гамбурзі постановив, що Росія зобов'язана негайно повернути моряків і катери, захоплені в результаті атаки восени 2018 року.
Повну версію інтерв'ю з Миколою Полозовим читайте на УНН незабаром.