Полозов: Россия обязана вернуть захваченные украинские корабли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В рамках решения Международного трибунала по морскому праву Россия обязана вернуть Украине катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые были захвачены осенью 2018 года вместе с членами экипажей во время атаки возле Керченского пролива. Об этом сказал адвокат освобожденных моряков Николай Полозов в интервью УНН.
"В рамках решения трибунала корабли еще не возвращены, соответственно, переговорный процесс по этому вопросу должен продолжаться. Что касается более широких аспектов, это вопрос более политический, нежели юридический, и, действительно, я думаю, пока не будут возвращены корабли, трибунал не будет удовлетворен", - сказал Полозов.
Как сообщал УНН, 7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.
Напомним, Трибунал по морскому праву в Гамбурге постановил, что Россия обязана незамедлительно вернуть моряков и катера, захваченных в результате атаки осенью 2018 года.
Полную версию интервью с Николаем Полозовым читайте на УНН в скором времени.