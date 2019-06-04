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Половині росіян грошей вистачає лише на їжу та одяг

Половині росіян грошей вистачає лише на їжу та одяг

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Майже половина російських сімей не може придбати товари тривалого користування, оскільки їхніх доходів вистачає лише на купівлю їжі та одягу. Така інформація наводиться у дослідженні Росстату, заснованому на даних 48 тис. домогосподарств, передає УНН.

Повідомляється, що близько 59,2% молодих сімей не можуть собі дозволити покупку товарів тривалого користування, такі як холодильники, пральні машинки або автомобілі.

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Окрім того, 15% сімей повідомили, що їм грошей вистачає лише на їжу, а купівля одягу і оплата послуг ЖКГ вже стала для них проблемою.

Відзначається, що 0,7% російських сімей не вистачає коштів навіть на їжу.

Купити все, що вважають за потрібне, можуть собі дозволити лише 3,2% росіян.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, продукти харчування та безалкогольні напої займають 48,4% у структурі грошових витрат українського домогосподарства.

За 5 років соціальні продукти в Україні подорожчали утричі. І сталося це з вини КМУ, який у червні 2017 року скасував державне цінове регулювання на соціальні продукти, вважають експерти.

За словами депутата Сергія Тригубенка, рішення уряду було передчасним.

"У минулому році, наприклад, подорожчало 45% соціального асортименту продуктів, а сьогодні 41% українців економить на харчуванні.

Вважаю це прямим наслідком відмови КМУ від держрегулювання цін на соціальні продукти і ще раз зазначу передчасність такого рішення", - вказав він у Facebook.

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