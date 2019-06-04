Половине россиян денег хватает только на еду и одежду
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Почти половина российских семей не может приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды. Такие данные приводятся в исследовании Росстата, основанном на данных 48 тыс. домохозяйств, передает УНН.
Сообщается, что порядка 59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, такие как холодильники, стиральные машинки или автомобили.
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Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.
Отмечается, что 0,7% российских семей не хватает средств даже на еду.
Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.
Напомним, как сообщал УНН, продукты питания и безалкогольные напитки занимают 48,4% в структуре денежных расходов украинского домохозяйства.
За 5 лет социальные продукты в Украине подорожали в три раза. И произошло это по вине КМУ, который в июне 2017 года отменил государственное ценовое регулирование на социальные продукты, считают эксперты.
По словам депутата Сергея Тригубенко, решение правительства было преждевременным.
"В прошлом году, например, подорожало 45% социального ассортимента продуктов, а сегодня 41% украинцев экономит на питании.
Считаю это прямым следствием отказа КМУ от госрегулирования цен на социальные продукты и еще раз отмечу преждевременность такого решения", - отметил он в Facebook.