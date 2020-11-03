Половина курятини в ЄС виготовлена із застосуванням антибіотиків

51% досліджених зразків курятини містили частки одного або навіть декількох антибіотиків одночасно, тобто вони були резистентними до цих протимікробних засобів. У середньому більше, ніж кожна третя курка (35%) навіть містила так звані резервні антибіотики, тобто препарати останнього покоління, через стійкість до яких в ЄС щороку помирає близько 33 тис. людей.

"Зразки групи PHW, до якої входять польські птахофабрики, мали найвищий рівень забруднення: стійкі до антибіотиків патогени були виявлені в 59 відсотках зразків курячого м’яса. Що ж до курячого м’яса від французької групи НРС, то тут 57% зразків містили антибіотики. У випадку з м’ясом птахофабрики Plukon (Нідерланди), кожен третій зразок (36%) містить залишки протимікробних препаратів", - зазначили у видавництві.

Також повідомляється про те, що Germanwatch та асоціація лікарів Ärzte gegen Massentierhaltung закликають Єврокомісію заборонити використання резервних антибіотиків у тваринництві.

Раніше УНН повідомляв, що "Наша Ряба" поки єдина в Україні пройшла незалежний тест і підтвердила відсутність антибіотиків у курятині.