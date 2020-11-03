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Половина курятини в ЄС виготовлена із застосуванням антибіотиків

Половина курятини в ЄС виготовлена із застосуванням антибіотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. На замовлення німецьких організацій Germanwatch та Humanmedizinern, було досліджено 165 зразків курячого м’яса від трьох найбільших виробників ЄС (компанії PHW, НРС, Plukon), придбаних у супермаркетах Lidl та Aldi у Німеччині, Франції, Польщі, Нідерландах та Іспанії. Про це повідомляють Аgroreview, передає УНН.

51% досліджених зразків курятини містили частки одного або навіть декількох антибіотиків одночасно, тобто вони були резистентними до цих протимікробних засобів. У середньому більше, ніж кожна третя курка (35%) навіть містила так звані резервні антибіотики, тобто препарати останнього покоління, через стійкість до яких в ЄС щороку помирає близько 33 тис. людей.

"Зразки групи PHW, до якої входять польські птахофабрики, мали найвищий рівень забруднення: стійкі до антибіотиків патогени були виявлені в 59 відсотках зразків курячого м’яса. Що ж до курячого м’яса від французької групи НРС, то тут 57% зразків містили антибіотики. У випадку з м’ясом птахофабрики Plukon (Нідерланди), кожен третій зразок (36%) містить залишки протимікробних препаратів", - зазначили у видавництві.

Також повідомляється про те, що Germanwatch та асоціація лікарів Ärzte gegen Massentierhaltung закликають Єврокомісію заборонити використання резервних антибіотиків у тваринництві.

Раніше УНН повідомляв, що "Наша Ряба" поки єдина в Україні пройшла незалежний тест і підтвердила відсутність антибіотиків у курятині.

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