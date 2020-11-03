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Половина курятины в ЕС изготовлена с применением антибиотиков

Половина курятины в ЕС изготовлена с применением антибиотиков

Киев  •  УНН

 • 28945 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. По заказу немецких организаций Germanwatch и Humanmedizinern, было исследовано 165 образцов куриного мяса от трех крупнейших производителей ЕС (компании PHW, НРС, Plukon), приобретенных в супермаркетах Lidl и Aldi в Германии, Франции, Польше, Нидерландах и Испании. Об этом сообщают Аgroreview, передает УНН.

51% исследованных образцов курятины содержали доли одного или даже нескольких антибиотиков одновременно, то есть они были резистентными к этим противомикробным средствам. В среднем больше, чем каждая третья курица (35%) даже содержала так называемые резервные антибиотики, то есть препараты последнего поколения, из-за устойчивости к которым в ЕС ежегодно умирает около 33 тыс. человек.

"Образцы группы PHW, в которую входят польские птицефабрики, имели самый высокий уровень загрязнения: устойчивые к антибиотикам патогены были обнаружены в 59 процентах образцов куриного мяса. Что касается куриного мяса от французской группы НРС, то 57% образцов содержали антибиотики. В случае с мясом птицефабрики Plukon (Нидерланды), каждый третий образец (36%) содержит остатки противомикробных препаратов", - отметили в издательстве.

Также сообщается о том, что Germanwatch и ассоциация врачей Ärzte gegen Massentierhaltung призывают Еврокомиссию запретить использование резервных антибиотиков в животноводстве.

Ранее УНН сообщал, что "Наша Ряба" пока единственная в Украине прошла независимый тест и подтвердила отсутствие антибиотиков в курятине.

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