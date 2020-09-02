"Наша Ряба" поки єдині в Україні, хто підтвердив відсутність антибіотиків в курятині - Союз птахівників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Наразі лише один виробник української курятини пройшов тест на відсутність антибіотиків. Це виробник курятини “Наша Ряба” - компанія МХП. Про це УНН розповіли в Асоціації “Союз птахівників”.
“Поки що тільки МХП. У курятині цієї компанії відсутні антибіотики”, — повідомили в Асоціації.
Там додали, що найближчим часом аудит має пройти Володимир-Волинська птахофабрика (виробник курятини “Епікур” і “Чебатурочка”).
“Аудит підприємства мав відбутися раніше, однак, через карантин його перенесли”, — поінформували в Асоціації.
Нагадаємо, моніторинг був початий 1 січня 2020 року за ініціативи трьох українських виробників курятини та яєць. У червні “Союз птахівників” надав двом підприємствам МХП — “Миронівська птахофабрика” та “Вінницька птахофабрика” — право наносити додаткове маркування класу “А” на свою продукцію. Обидва, за результатами аудиту, виробляють курятину без антибіотиків.
Про результати аудиту “Союз птахівників” також поінформував Держпродспоживслужбу, яка здійснює нагляд за дотриманням вимог при вирощуванні птиці.