"Наша Ряба" пока единственные в Украине, кто подтвердил отсутствие антибиотиков в курятине - Союз птицеводов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. На данный момент только один производитель украинской курятины прошел тест на отсутствие антибиотиков. Это производитель курятины "Наша Ряба" - компания МХП. Об этом УНН рассказали в Ассоциации "Союз птицеводов".
"Пока только МХП. В курятине этой компании отсутствуют антибиотики", - сообщили в Ассоциации.
Там добавили, что в ближайшее время аудит должна пройти Владимир-Волынская птицефабрика (производитель курятины "Эпикур" и "Чебатурочка").
"Аудит предприятия должен был быть раньше, однако, из-за карантина его перенесли", - сообщили в Ассоциации.
Напомним, мониторинг был начат 1 января 2020 года по инициативе трех украинских производителей курятины и яиц. В июне "Союз птицеводов" предоставил двум предприятиям МХП - "Мироновская птицефабрика" и "Винницкая птицефабрика" - право наносить дополнительную маркировку класса "А" на свою продукцию. Оба, по результатам аудита, производят курятину без антибиотиков.
О результатах аудита "Союз птицеводов" также проинформировал Госпродпотребслужбу, которая осуществляет надзор за соблюдением требований при выращивании птицы.