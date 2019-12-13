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Полковника Ноздрачова відсторонили на час службового розслідування

Полковника Ноздрачова відсторонили на час службового розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Полковника Збройних Сил України Олексія Ноздрачова, який заявив про "готовність української армії до реінтеграції з російською", усунули від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової служби правопорядку у ЗСУ.

“На час проведення службового розслідування начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов усунутий від виконання службових обов’язків”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як стало відомо, 12 грудня, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи існує майданчик для вирішення питань комунікації з окупованими територіями і ветеранами, полковник зазначив що “українські військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко”.

Як повідомляв УНН, у Генштабі почали службове розслідування щодо полковника Ноздрачова через перевищення повноважень та оприлюднення заяв, що виходять за межі службових обов’язків.

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