Полковника Ноздрачева отстранили на время служебного расследования

"На время проведения служебного расследования начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, как стало известно, 12 декабря, отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник отметил что "украинские военные и военные русские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруються очень быстро".

Как сообщал УНН, в Генштабе начали служебное расследование полковника Ноздрачева из-за превышения полномочий и обнародования заявлений, выходящих за пределы служебных обязанностей.