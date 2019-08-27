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Політв'язні та військовополонені отримали від держави по 100 тис. грн - МінТОТ

Київ • УНН

 • 6932 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. З кінця 2017 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України виплатило політв’язням та військовополоненим по 100 тис. грн. Про це повідомила заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вікторія Вороніна під час презентації результатів діяльності МінТОТ у вівторок, передає кореспондент УНН.

“З кінця 2017 року ми вперше виплатили 72 особам, які були звільнені з полону з територій окремих районів Донецької і Луганської областей, по 100 тис. грн”, — сказала Вороніна.

За її словами, виплати в розмірі 100 тис. грн отримали 105 родин політв’язнів, які незаконно утримуються Росією на території РФ або в Криму. Гроші були виділені, щоб родини могли відвідувати своїх рідних та оплатити їм правову допомогу.

“Також 24 родинам полонених моряків, буквально через 2-3 тижні після їх захоплення, було надано грошову підтримку у розмірі 100 тис. грн для кожної родини”, — сказала Вороніна.

За її словами в 2019 році МінТОТ розпочало виплати стипендій імені Левка Лук’яненка. Стипендія виплачується щомісячно, її приюлизхний розмір 6-7 тис грн.

Нагадаємо, Сенцов отримав премію “Нептун” у Польщі.

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