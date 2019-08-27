Политзаключенные и военнопленные получили от государства по 100 тыс. грн - МинТОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. С конца 2017 года года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины выплатило политзаключенным и военнопленным по 100 тыс. грн. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виктория Воронина во время презентации результатов деятельности МинВОТ во вторник, передает корреспондент УНН.
“С конца 2017 года году мы впервые выплатили 72 лицам, которые были освобождены из плена с территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, по 100 тыс. грн”, — сказала Воронина.
По ее словам, выплаты в размере 100 тыс. грн получили 105 семей политзаключенных, которые незаконно содержатся Россией на территории РФ или в Крыму. Деньги были выделены, чтобы семьи могли посещать своих родных и оплатить им правовую помощь.
“Также 24 семьям пленных моряков, буквально через 2-3 недели после их захвата, было предоставлено денежную поддержку в размере 100 тыс. грн для каждой семьи”, — сказала Воронина.
По ее словам в 2019 году МинВОТ начало выплаты стипендий имени Левка Лукьяненко. Стипендия выплачивается ежемесячно, ее приюлизхний размер 6-7 тыс грн.
Напомним, Сенцов получил премию “Нептун” в Польше.