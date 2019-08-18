Одному із заступників Житомирського міського голови повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Одному із заступників Житомирського міського голови повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до 700 тис. збитків міського бюджету. Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону, передає УНН.
“Під час досудового розслідування встановлено, що на посаді начальника одного з управлінь міськради та розпорядником бюджетних коштів, посадовець уклала з переможцем публічних закупівель заздалегідь збитковий тендер”, — йдеться в повідомленні.
Запропонована ціна лоту з однаковими технічними характеристиками у комерційної структури була значно вища за пропозиції інших учасників. Посадовець під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тис. грн.
Посадовцю було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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