Одному из заместителей Житомирского городского главы сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Одному из заместителей Житомирского городского председателя сообщено о подозрении в служебной халатности, которая привела к 700 тыс. убытков городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона, передает УНН.
“Во время досудебного расследования установлено, что в качестве начальника одного из управлений горсовета и распорядителем бюджетных средств, чиновник заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер”, — говорится в сообщении.
Предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников. Чиновник при проведении конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что привело к убыткам бюджета на сумму свыше 700 тыс. грн.
Должностному было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
Напомним, полицейский разоблачили организатора сети подпольных казино.