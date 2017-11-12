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Поліція затримала пенсіонерку, яка протягом 3-х тижнів "мінувала" ГЕС

Поліція затримала пенсіонерку, яка протягом 3-х тижнів "мінувала" ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Поліція затримала “на гарячому” 60-річну жінку, яка протягом 3-х тижнів анонімно повідомляла про замінування Вишгородської ГЕС. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Київській області, передає УНН.

Поліцейські з’ясували, що дзвінки пенсіонерка здійснювала з різних столичних таксофонів, фіксуючи при цьому всі дії у блокноті.

“Співробітники Вишгородського відділу поліції спільно з СБУ провели низку оперативно-розшукових дій та затримали зловмисницю „на гарячому“, під час здійснення чергового дзвінка. На даний час підозрювану затримано. Вона зізналася у скоєному. Триває комплекс слідчих дій”, — повідомили в поліції.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Пенсіонерці загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 листопада у 10-ти містах України до поліції надійшли повідомлення про замінування місцевих аеропортів. Інформація про замінування не підтвердилась у жодному місті. Правоохоронці з’ясували, що дзвінки надходили з території сусідньої держави.

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