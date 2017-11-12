Полиция задержала пенсионерку, которая в течение 3-х недель "минировала" ГЭС

Полицейские выяснили, что звонки пенсионерка осуществляла с различных столичных таксофонов, фиксируя при этом все действия в блокноте.

“Сотрудники Вышгородского отдела полиции совместно с СБУ провели ряд оперативно-розыскных действий и задержали злоумышленницу „на горячем“, во время осуществления очередного звонка. В настоящее время подозреваемая задержана. Она призналась в содеянном. Продолжается комплекс следственных действий”, — сообщили в полиции.



По данному факту правоохранители открыли уголовное производство ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Пенсионерке грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 10 ноября в 10-ти городах Украины в полицию поступили сообщения о заминировании местных аэропортов. Информация о заминировании не подтвердилось ни в одном городе. Правоохранители выяснили, что звонки поступали с территории соседнего государства.