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Поліція затримала організатора "каруселі" на другому турів виборів в Українці

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Поліція Київщини, де 15 листопада відбувається другий тур виборів мера міста Українка, затримала порушника за організацію “каруселі” під час другого туру виборів. Ним виявився 36-річний житель Обухівщини. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

"Порушення на одній з виборчих дільниць помітили небайдужі громадяни і повідомили до поліції. Поліцейські швидко встановили особу порушника та затримали його", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, правоохоронцями встановлено, що чоловік "завідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка".

"Після чого надав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені до скриньок за певну винагороду. За такі послуги зловмисник пропонував 100 гривень", - додали у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, за даними поліції, під час проведення другого туру виборів мерів семи українських міст 15 листопада поліцейські отримали вже 54 повідомлення, пов’язані з порушеннями виборчого процесу.

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