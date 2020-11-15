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Полиция задержала организатора "карусели" на втором туре выборов в Украинке

Полиция задержала организатора "карусели" на втором туре выборов в Украинке

Киев  •  УНН

 • 17251 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Полиция Киевской области, где 15 ноября проходит второй тур выборов мэра города Украинка, задержала нарушителя за организацию "карусели" во время второго тура выборов. Им оказался 36-летний житель Обуховского района. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.

"Нарушения на одном из избирательных участков заметили неравнодушные граждане и сообщили в полицию. Полицейские быстро установили личность нарушителя и задержали его", - говорится в сообщении.

Как указано, правоохранителями установлено, что мужчина "заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка".

"После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 гривен", - добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, по данным полиции, во время проведения второго тура выборов мэров семи украинских городов 15 ноября полицейские получили уже 54 сообщения, связанные с нарушениями избирательного процесса.

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