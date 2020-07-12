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Поліція затримала кілька людей після протесту в Белграді

Поліція затримала кілька людей після протесту в Белграді

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Сербські правоохоронці затримали кілька людей у Белграді біля будівлі парламенту. Як повідомив в суботу портал Kurir, затримання почалися близько опівночі після завершення протестної акції, передає УНН.

Повідомляється, що близько 23:00 за місцевим часом (00:00 за часом Києва) мирний протест завершився, його учасники розійшлися. Однак близько півночі біля будівлі з’явилася група людей чисельністю у кілька десятків, які, як пише видання, “підійшли до паркану, встановленого перед входом в Асамблею (парламент), і запалили смолоскипи, але вони не намагалися проникнути всередину”. У відповідь поліція втрутилась та затримала кількох людей.

В Белграді, Новому Саді, Ніші та ще декількох містах Сербії тривають масові протести проти влади й президента Александара Вучіча через повторне запровадження карантинних заходів та через те, що влада, на думку громадян, обманює громадськість щодо кількості хворих на COVID-19 й померлих від початку епідемії.

Пізніше влада відмовилася від ідеї комендантської години, однак протести продовжилися, попри задоволення вимог їх учасників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна жодним чином непричетна до протестів у Сербії — Посольство у Белграді

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