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Полиция задержала несколько человек после протеста в Белграде

Полиция задержала несколько человек после протеста в Белграде

Киев  •  УНН

 • 13291 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Сербские правоохранители задержали несколько человек в Белграде возле здания парламента. Как сообщил в субботу портал Kurir, задержания начались около полуночи после завершения акции протеста, передает УНН.

Сообщается, что около 23:00 по местному времени (00:00 по времени Киева) мирный протест завершился, его участники разошлись. Однако около полуночи у здания появилась группа людей численностью в несколько десятков, которые, как пишет издание, “подошли к забору, установленного перед входом в Ассамблею (парламент), и зажгли факелы, но они не пытались проникнуть внутрь”. В ответ полиция вмешалась и задержала нескольких человек.

В Белграде, Новом Саде, Нише и еще нескольких городах Сербии продолжаются массовые протесты против власти и президента Александара Вучича из-за повторного введения карантинных мероприятий и из-за того, что власти, по мнению граждан, обманывает общественность по количеству больных COVID-19 и умерших от начала эпидемии.

Позже власти отказались от идеи комендантского часа, однако протесты продолжились, несмотря на удовлетворение требований их участников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина никоим образом не причастна к протестам в Сербии — Посольство в Белграде

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