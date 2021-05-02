Поліція затримала 60 осіб в Гельсінкі на акції проти коронавірусних заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Поліцейські затримали в суботу в центрі столиці Фінляндії 60 осіб на акції проти обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Про це повідомила прес-служба столичної поліції у Twitter, передає УНН.
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“Поліція затримала 60 осіб на акції протесту проти коронавірусних обмежень. Одну людину підозрюють в наданні жорсткого опору поліцейським. Решта отримають штрафи за непокору наказам поліції”, — повідомило відомство в Twitter.
Деталі
Там зазначили, що поліцейських відповідно до прийнятого порядку повідомили про акцію тільки на шість чоловік, але в підсумку на неї зібралося близько 300 учасників. Через пандемію в столичному регіоні країни зараз заборонено збиратися групами більше шести чоловік.
Попередні акції протесту проходили в фінській столиці 20 березня, 10 і 18 квітня, після них частина демонстрантів також отримали штрафи.
Нагадаємо
Першотравнева демонстрація в Парижі переросла в сутички з поліцією.