Полиция задержала 60 человек в Хельсинки на акции против коронавирусных мероприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Полицейские задержали в субботу в центре столицы Финляндии 60 человек на акции против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Twitter, передает УНН.
Цитата
"Полиция задержала 60 человек на акции протеста против коронавирусных ограничений. Одного человека подозревают в предоставлении жесткого сопротивления полицейским. Остальные получат штрафы за неповиновение приказам полиции ", - сообщило ведомство в Twitter.
Детали
Там отметили, что полицейских в соответствии с принятым порядком сообщили об акции только на шесть человек, но в итоге на нее собралось около 300 участников. Из-за пандемии в столичном регионе страны сейчас запрещено собираться группами более шести человек.
Предыдущие акции протеста проходили в финской столице 20 марта, 10 и 18 апреля, после них часть демонстрантов также получили штрафы.
Напомним
Первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией.