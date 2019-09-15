Поліція закрила нелегальне сміттєпереробне підприємство біля Борисполя
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У с. Петропавлівське, Бориспільського району, правоохоронці з’ясовують правомірність роботи міні-підприємства. Направлено запит до суду, аби накласти на нього арешт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
Поліція забезпечує цілодобову охорону, для збереження речових доказів і не допущення подальшої його експлуатації на час досудового розслідування.
У ході проведення невідкладного обшуку задокументовано та протокольно описано усе технологічне обладнання та устаткування міні-підприємства. До проведення слідчих дій залучено екологічну службу, яка відібрала відповідні зразки для досліджень на забрудненість.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального Кодексу України.
Нагадаємо, біля Рівного горить сміттєзвалище.