Полиция закрыла нелегальное мусороперерабатывающее предприятие возле Борисполя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В с. Петропавловское, Бориспольского района, правоохранители выясняют правомерность работы мини-предприятия. Направлен запрос в суд, чтобы наложить на него арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, для сохранения вещественных доказательств и недопущения дальнейшей его эксплуатации на время досудебного расследования.
В ходе проведения неотложного обыска задокументировано и протокольно описано все технологическое оборудование и оборудование мини-предприятия. К проведению следственных действий привлекли экологическую службу, которая отобрала соответствующие образцы для исследований на загрязненность.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, возле Ровно горит свалка.