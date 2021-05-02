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Поліція заарештувала банду, яка намагалася переправити 7 тонн гашишу в Іспанію

Поліція заарештувала банду, яка намагалася переправити 7 тонн гашишу в Іспанію

Київ • УНН

 • 17032 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Банда, яка намагалася переправити сім тонн гашишу в Іспанію, була затримана. За повідомленням поліції, це одна з найбільших партій наркотиків в Іспанії від початку цього року. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Троє членів банди були затримані після того, як в середині квітня два поліцейських патруля зупинили перероблений буксир в морі у південній частині Іспанії, який був завантажений 200 пакетами гашишу.

Поліція Іспанії, Нідерландів і Франції розслідувала діяльність наркобанди з березня 2020 року, оскільки раніше вона контрабандним шляхом ввезла велику кількість гашишу в різні країни, заявила поліція Іспанії, не уточнивши, в які саме країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліцейські в Іспанії вилучили 1,2 тонни кокаїну

“Це одна з найбільших операцій проти наркотиків в цьому році: було вилучено понад семи тонн гашишу, що знижує активність злочинних організацій, що базуються в Гібралтарській протоці”, — йдеться в заяві Цивільної гвардії.

Поліція повідомила, що в Іспанії банда діяла з південного міста Уельва, але не назвала національності заарештованих.

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